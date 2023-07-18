Русская весна

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Мощные взрывы в Одесской и Николаевских областях: «Герани» атаковали Украину

Мощные взрывы в Одесской и Николаевских областях: «Герани» атаковали Украину

В ночь на 18 июля мощные взрывы гремели в Одесской и Николаевских областях: «Герани» атаковали Украину.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
По Киеву и Львову лупить нужно тоже!!!
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13 час.
mark kapustin
Работайте братья 🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪
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11 час.
Игорь Егоров
Лупить надо так, чтобы весь порт превратился в хлам, а лупить выборочно это  создавать иллюзии для самих себя и пустая трата своих ресурсов.
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9 час.

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