Мощные взрывы в Одесской и Николаевских областях: «Герани» атаковали Украину

Русская веснаПодписатьсяМощные взрывы в Одесской и Николаевских областях: «Герани» атаковали Украину В ночь на 18 июля мощные взрывы гремели в Одесской и Николаевских областях: «Герани» атаковали Украину.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваПо Киеву и Львову лупить нужно тоже!!!Ответить13 час.mark kapustinРаботайте братья 🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪Ответить11 час.Игорь ЕгоровЛупить надо так, чтобы весь порт превратился в хлам, а лупить выборочно это создавать иллюзии для самих себя и пустая трата своих ресурсов.Ответить9 час.
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