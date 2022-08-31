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10 безумных гениев мировой литературы

10 безумных гениев мировой литературы

Жизнь одарённого писателя связана с большим риском для самого уязвимого в человеке — его сознания. А восхождение к славе, каким бы гладким оно ни казалось, почти всегда сопровождается опасным заигрыванием с неизвестным, запретным или безумным.

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