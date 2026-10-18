“France confronted scenes of destruction on Sunday, from toppled landmarks to smashed city storefronts, as its political class began pointing fingers over who bore responsibility for some of the worst rioting to sweep the nation in years,” the Wall Street Journal reports.
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