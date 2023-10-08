Гонконг (WTA). 1-й круг. Мирра Андреева сыграет с Ястремской, Блинкова – с Путинцевой, Рахимова встретится с Грачевой

Сетка турнира здесь. Prudential Hong Kong Tennis Open Гонконг, Китай 9 – 15 октября 2023 WTA 250 Призовой фонд – $259 303 Открытые корты, хард Первый круг Анна Блинкова (Россия) – Юлия Путинцева (Казахстан) Камилла Рахимова (Россия) – Варвара Грачева (Франция) Мирра Андреева (Россия) – Даяна Ястремская (Украина) Мартина Тревисан (Италия) – Кристина Букша (Испания) Ван Сиюй (Китай) – Катерина Синякова (Чехия) Юдис Вон Чхон (Гонконг) – Присцилла Хон (Австралия).
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