❗️Не лучше ситуация и в самом Новоаннинском. Уже с утра произошло несколько аварий на дорогах: возле магазина Смуглянка и 5-й столовой.
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❗️Не лучше ситуация и в самом Новоаннинском. Уже с утра произошло несколько аварий на дорогах: возле магазина Смуглянка и 5-й столовой.