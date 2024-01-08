Даниил Квят оригинально оценил свои шансы на возвращение в Формулу 1

Даниил Квят оригинально оценил свои шансы на возвращение в Формулу 1Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик Даниил Квят высказался о своих шансах на возвращение в Формулу 1, в которой в последний раз участвовал в 2020 году.
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