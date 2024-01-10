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В России ввели новые правила для мигрантов

В России ввели новые правила для мигрантов

В России для мигрантов заработали новые правила. Как сообщили в МВД России, приезжим, которые намерены работать на территории РФ, при трудоустройстве или оформлении патента придется заполнять специальную форму — уведомление.

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