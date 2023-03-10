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Дмитрий Сычев: «Когда «Зенит» играет в полную силу, им нет равных. Бразильцы играют ключевую роль в команде. В других клубах нет игроков такого уровня»

Дмитрий Сычев высказался о роли бразильских футболистов в «Зените».  – Аленичев убежден, что пока в «Зените» есть бразильцы, остальные команды на первое место могут не рассчитывать.

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