Маркетплейсы пожаловались на возможные неадекватные штрафы на миллиарды рублей

Штрафы для крупнейших российских маркетплейсов могут составить десятки и даже сотни миллиардов рублей в случае принятия предлагаемых поправок к законопроекту «О платформенной экономике» и сопутствующих им изменениям в КоАП.
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