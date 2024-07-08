В Томской области полицейские обеспечили охрану общественного порядка на в международном ралли «Шелковый путь»

Томская область впервые вошла в маршрут российского этапа международного ралли «Шелковый путь». В соревнованиях принимают участие 95 экипажей из России, Белоруссии, Китая, Монголии, ОАЭ, Афганистана, Киргизии, Сербии и других стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии