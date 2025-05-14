для долголетия полезны сыры и красное вино зарядка с утреца пораньше и вовремя закрытый рот

У врача:— Доктор, у меня после вашего лекарства все наружу выворачивает.— Естественно! Вот видите здесь написано: «Наружное»… Как показало исследование, на циновках чаше всего сидят японцы, на диванах - американцы, на нарах - русские, а на чемоданах -евреи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии