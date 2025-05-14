РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Исаков
    Бабская дурь.День лысых
  • Элеонора Коган
    Но как он из холодильника доставал огромную куриную ножку, вот в чём вопрос?Шпионский вор
  • Элеонора Коган
    Маленький негодник котёнок Бутик всё время подставлял Курдика, а тот спас ему жизнь!!!!Шпионский вор

для долголетия полезны сыры и красное вино зарядка с утреца пораньше и вовремя закрытый рот

для долголетия полезны сыры и красное вино зарядка с утреца пораньше и вовремя закрытый рот

У врача:— Доктор, у меня после вашего лекарства все наружу выворачивает.— Естественно! Вот видите здесь написано: «Наружное»… Как показало исследование, на циновках чаше всего сидят японцы, на диванах - американцы, на нарах - русские, а на чемоданах -евреи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх