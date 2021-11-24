Происшествия

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Полицейские в Дагестане получили новые служебные автомашины

Полицейские в Дагестане получили новые служебные автомашины

Мероприятие прошло на центральной площади Махачкалы, а провёл его  генерал-майор полиции Дмитрий Гутыря, который возглавляет ведомство во время пребывания Абдурашида Магомедова в ежегодном отпуске.

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