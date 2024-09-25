Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС выразил мнение, что руководство ООН избегает обсуждения нападений на Курскую область, где украинские силы используют западное оружие против мирных жителей.
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