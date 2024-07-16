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Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Пюник» против минского «Динамо», «Динамо» Батуми сыграет с «Лудогорцем», «Петрокуб» – с «Ордабасы»

 Армянский «Пюник» примет минское «Динамо», «Динамо» Батуми сыграет с болгарским «Лудогорцем», молдавский «Петрокуб» – с казахстанским «Ордабасы».

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