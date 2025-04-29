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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Царукян проведет схватку по грэпплингу с одноклубником Ислама Махачева на Karate Combat

Боец легкого веса UFC Арман Царукян проведет схватку с Маккашарипом Зайнуковым на турнире Karate Combat 54 2 мая в Дубае (ОАЭ).

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