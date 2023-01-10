«Интер» ни разу не пробил в створ ворот «Пармы» в 1-м тайме. У команды из Серии B 3 удара, все – в створ

«Интер» ни разу не пробил в створ ворот соперника в 1-м тайме матча Кубка Италии. Команда Симоне Индзаги уступает «Парме» из Серии B после 1-го тайма домашнего матча в рамках 1/8 финала Кубка (0:1).
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