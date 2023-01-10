Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

«Интер» ни разу не пробил в створ ворот «Пармы» в 1-м тайме. У команды из Серии B 3 удара, все – в створ

«Интер» ни разу не пробил в створ ворот соперника в 1-м тайме матча Кубка Италии.  Команда Симоне Индзаги уступает «Парме» из Серии B после 1-го тайма домашнего матча в рамках 1/8 финала Кубка (0:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх