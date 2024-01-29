Генпрокуратура заинтересовалась концессионными стройками в Забайкалье

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием жителей Забайкальского края, в ходе которого обсуждалось и нарушение сроков строительства детсадов в рамках концессионных соглашений.
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