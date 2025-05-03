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Армию Польши хотят удвоить за счет украинских граждан

Армию Польши хотят удвоить за счет украинских граждан

Армию Польши хотят удвоить за счет украинских граждан Евгения КомароваВ Польше обсуждаются меры по масштабному укреплению сил территориальной обороны за счёт привлечения иностранцев, в первую очередь украинских граждан.

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