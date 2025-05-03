Армию Польши хотят удвоить за счет украинских граждан Евгения КомароваВ Польше обсуждаются меры по масштабному укреплению сил территориальной обороны за счёт привлечения иностранцев, в первую очередь украинских граждан.
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