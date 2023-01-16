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Для начала вздрогнем: прогноз погоды на неделю в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Для начала вздрогнем: прогноз погоды на неделю в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Крепкий мороз застал врасплох жителей Уссурийска в самом начале рабочей недели. Синоптики прогнозируют, что огромные минуса на градусниках отступят не сразу.

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