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Спички - не игрушка

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  • Ольга
    Там весь "народ" такой же, некому сбрасывать.Сожрите друг друга!
  • Воробей
    Правильно делали в СССР, различая антисемитизм и антисионизм. А сионисты всё норовят эти совершенно разные понятия сп...Европа проигрывае...
  • zygmund nedialkow
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Опередили конкурентов: Патрушев сообщил о новом оружии России

Опередили конкурентов: Патрушев сообщил о новом оружии России

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