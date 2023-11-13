Боец спецназа «Сибирь» отметил нехватку техники у ВСУ на артемовском участке

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) берегут свою технику на артемовском направлении, поэтому производят пополнение боеприпасов и осуществляют эвакуацию раненых пешком уже за несколько километров от своих позиций на передовой под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике.
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