Боец спецназа «Сибирь» отметил нехватку техники у ВСУ на артемовском участке

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) берегут свою технику на артемовском направлении, поэтому производят пополнение боеприпасов и осуществляют эвакуацию раненых пешком уже за несколько километров от своих позиций на передовой под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике.