В Башкортостане сотрудник полиции провёл профилактическую беседу со студентами медицинского колледжа

В Нефтекамском филиале Бирского медико-фармацевтического колледжа состоялась встреча заместителя начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по городу Нефтекамску со студентами.
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