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Военный хирург Михалыч рассказал о возмутительных способах ведения войны на СВО

Военный хирург Михалыч рассказал о возмутительных способах ведения войны на СВО

Русский медик обвинил украинцев в том, что они ведут военные действия без всяких правил.По словам военного хирурга с позывным Михалыч, прошедшим семь военных конфликтов, и вернувшегося из запаса после гибели зятя на СВО, спецоперация на Украине отличается от всех горячих точек, где ему приходилось побывать.

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