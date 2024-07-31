Военный хирург Михалыч рассказал о возмутительных способах ведения войны на СВО

Русский медик обвинил украинцев в том, что они ведут военные действия без всяких правил.По словам военного хирурга с позывным Михалыч, прошедшим семь военных конфликтов, и вернувшегося из запаса после гибели зятя на СВО, спецоперация на Украине отличается от всех горячих точек, где ему приходилось побывать.