Куда пропал пляжный мачо? Максим Галкин* огорчил реальным фото без фильтров

Количество полуголого контента на странице Максима Галкина* в соцсети в последнее время зашкаливает. Но совпадают ли эти фото с тем, как выглядит артист на самом деле?Количество полуголого контента на странице Максима Галкина* в соцсети в последнее время зашкаливает.