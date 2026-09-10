Куда пропал пляжный мачо? Максим Галкин* огорчил реальным фото без фильтров

Количество полуголого контента на странице Максима Галкина* в соцсети в последнее время зашкаливает. Но совпадают ли эти фото с тем, как выглядит артист на самом деле?Количество полуголого контента на странице Максима Галкина* в соцсети в последнее время зашкаливает.
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