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Путин осмотрел новые поезда на заводе «Уральские локомотивы»

Путин осмотрел новые поезда на заводе «Уральские локомотивы»

В рамках своей поездки в Свердловскую область 15 февраля президент РФ Владимир Путин посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме в пригороде Екатеринбурга, а также провел совещание о развитии высокоскоростного ж/д сообщения.

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