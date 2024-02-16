Путин осмотрел новые поезда на заводе «Уральские локомотивы»

В рамках своей поездки в Свердловскую область 15 февраля президент РФ Владимир Путин посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме в пригороде Екатеринбурга, а также провел совещание о развитии высокоскоростного ж/д сообщения.