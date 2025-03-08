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Депутат Рады: КНР может ограничить поставки и обрушить фронт ВС РФ или ВСУ

Депутат Рады: КНР может ограничить поставки и обрушить фронт ВС РФ или ВСУ

Китай может обрушить фронт в военном конфликте на Украине в ту или иную сторону, если ограничит поставки деталей для беспилотных летательных аппаратов, заявил депутат Верховной рады республики Игорь Луценко 7 марта в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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