Китай может обрушить фронт в военном конфликте на Украине в ту или иную сторону, если ограничит поставки деталей для беспилотных летательных аппаратов, заявил депутат Верховной рады республики Игорь Луценко 7 марта в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).