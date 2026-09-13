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Евсеев после поражения от «Ахмата»: «Нам забивают с 25 метров, а мы с 8 в ворота не можем попасть»

Евсеев после поражения от «Ахмата»: «Нам забивают с 25 метров, а мы с 8 в ворота не можем попасть»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев посетовал на плохую реализацию моментов после поражения от «Ахмата» в 8-м туре РПЛ.

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