Русскоязычную версию MMORPG Gran Saga покажут на Isekai Fest в Москве Издательство “Инно...

Русскоязычную версию MMORPG Gran Saga покажут на Isekai Fest в МосквеИздательство “Иннова” сообщило о том, что все посетители фестиваля Isekai Fest в Москве смогут самолично взглянуть на русскоязычную версию MMORPG Gran Saga.
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