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Татар-информ

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Рустам Минниханов заявил, что язык и традиции сохранятся лишь благодаря религии

Рустам Минниханов заявил, что язык и традиции сохранятся лишь благодаря религии

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов высказал слова благодарности участникам Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

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