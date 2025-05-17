Рустам Минниханов заявил, что язык и традиции сохранятся лишь благодаря религии

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов высказал слова благодарности участникам Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».
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