Под землей найдены запасы водородной энергии на 200 лет

Ученые обнаружили огромное количество природного водорода, находящегося под земной поверхностью. По предварительным оценкам, этого ресурса хватит для обеспечения планеты экологически чистой энергией на 200 лет.
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