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Джоэл Эмбиид забросил решающий трехочковый за 30 секунд до конца матча против «Наггетс»

Джоэл Эмбиид забросил решающий трехочковый за 30 секунд до конца матча против «Наггетс»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид поставил точку в домашнем матче против «Денвера», забросив трехочковый через руку Николы Йокича за 29,2 секунды до конца.

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