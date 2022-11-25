Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных контрактов на закупки

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) пришли к соглашению об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки, также предварительно согласовано введение механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ.
Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) пришли к соглашению об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки, также предварительно согласовано введение механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ.
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