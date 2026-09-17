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Курские новости

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Бывшего замначальника Курской АЭС осудили за взятку автомобилем

Бывшего замначальника Курской АЭС осудили за взятку автомобилем

Бывший заместитель начальника реакторного цеха Курской АЭС получил 9 лет колонии и штраф 36,6 млн рублей за взятку в виде автомобиля Porsche Macan.

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