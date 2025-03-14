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Correctiv: США, Россия и Германия обсуждают покупку «Северных потоков»

Correctiv: США, Россия и Германия обсуждают покупку «Северных потоков»

США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине.

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