Гендиректор FA об отказе от повязки One Love: «Понимаю боль, которую испытывают сообщества ЛГБТК+. Это последнее, что мы хотели сделать»

Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии высказался об отказе от повязки One Love. Капитаны ряда европейских сборных планировали использовать эту повязку во время ЧМ-2022 в знак протеста против всех видов дискриминации, но отказались от этой идеи из-за возможных санкций со стороны ФИФА.
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