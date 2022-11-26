Гендиректор FA об отказе от повязки One Love: «Понимаю боль, которую испытывают сообщества ЛГБТК+. Это последнее, что мы хотели сделать»

Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии высказался об отказе от повязки One Love. Капитаны ряда европейских сборных планировали использовать эту повязку во время ЧМ-2022 в знак протеста против всех видов дискриминации, но отказались от этой идеи из-за возможных санкций со стороны ФИФА.