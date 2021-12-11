РЕН ТВ Новости

194 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    Какой штраф,какие 5 лет?!,10-15 строгого,может начнут ушлёпки думать,в %опу либерастный подход к уголовному правуВ Госдуме призвал...
  • Светлана Иванова
    Только расстрел. Это что у человека в голове?!Под Саратовом пед...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело.Под Саратовом пед...

Блогеры устроили "ковидную" вечеринку в Тюмени

Блогеры устроили "ковидную" вечеринку в Тюмени

В Тюмени состоялся корпоратив блогеров, на котором присутствовало более тысячи человек. На роликах, которые деятели интернет-среды выкладывают в социальных сетях с мероприятия, видно, что все присутствующие были без средств индивидуальной защиты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх