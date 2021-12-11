Блогеры устроили "ковидную" вечеринку в Тюмени

В Тюмени состоялся корпоратив блогеров, на котором присутствовало более тысячи человек. На роликах, которые деятели интернет-среды выкладывают в социальных сетях с мероприятия, видно, что все присутствующие были без средств индивидуальной защиты.
В Тюмени состоялся корпоратив блогеров, на котором присутствовало более тысячи человек. На роликах, которые деятели интернет-среды выкладывают в социальных сетях с мероприятия, видно, что все присутствующие были без средств индивидуальной защиты.
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