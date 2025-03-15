Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Страны Запада планировали использовать меджлис крымско-татарского народа* для провокации масштабного конфликта в Крыму с последующим вводом на полуостров войск НАТО под видом "миротворцев".
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