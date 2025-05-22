Житель Салехарда до смерти забил пасынка

Салехард (Новый День, Елена Васильева)– Житель Салехарда в ходе пьяной ссоры убил пасынка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 21 февраля 2025 года в Салехарде между отчимом и пасынком произошёл конфликт на фоне совместного употребления алкоголя.