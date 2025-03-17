Наказания за нарушения в ЖКХ могут резко увеличить: кому грозят штрафы

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, который направлен на ужесточение ответственности должностных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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