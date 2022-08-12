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WP: в имении Трампа искали секретные документы о ядерном оружии

WP: в имении Трампа искали секретные документы о ядерном оружии

Сотрудники ФБР в ходе обыска в доме экс-президента США Дональда Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить секретные документы, связанные с ядерным оружием, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

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