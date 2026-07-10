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Роботы-компаньоны в Китае: цена от 119 800 юаней и запрет на роль «партнеров»

Роботы-компаньоны в Китае: цена от 119 800 юаней и запрет на роль «партнеров»

Отраслевые эксперты и регуляторы призвали к здоровому и упорядоченному развитию сектора гуманоидной робототехники, особенно в новой области роботов для эмоционального сопровождения, подчеркивая необходимость четкого определения этических границ.

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