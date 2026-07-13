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РБК СТИЛЬ

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Зачем идти на выставку Борисова-Мусатова в Третьяковской галерее

Зачем идти на выставку Борисова-Мусатова в Третьяковской галерее

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Выставка «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа» охватывает весь творческий путь одного из самых ярких русских символистов рубежа XIX–XX веков — от ранних ученических работ до признанных шедевров, среди которых «Гобелен», «Водоем», «Изумрудное ожерелье» и «Реквием».

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