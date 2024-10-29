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Украинской делегации помешали убрать микрофон RT на мероприятии в ЮАР. Им напомнили, что они находятся не у себя дома

Украинской делегации помешали убрать микрофон RT на мероприятии в ЮАР. Им напомнили, что они находятся не у себя дома

Делегация украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги попросила убрать микрофон телеканала RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, однако южноафриканская сторона не позволила этого сделать.

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