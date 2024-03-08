Запашный рассказал о цирке в политике

Эдгард Запашный заявил, что “цирк вне политики остаться не может” Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в интервью РБК заявил, что цирковое искусство, как и любое другое, напрямую зависит от политической ситуации, поэтому “остаться вне политики он (цирк) не может”.
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