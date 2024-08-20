Президент РФ поощрил работников брянской энергетической отрасли

В связи с проявленным высоким профессионализмом и самоотверженностью в условиях, требующих особой готовности и оперативности, Президент Российской Федерации издал распоряжение о поощрении работников, которые не растерялись в экстремальных условиях.
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