Дроны! Роем марш!

Страница дронов яркая и самобытная. Сплошной хайтек! Маленькие и назойливые вышли из тени большой авиации, и пример их развития дает отчетливое понимание, как происходит фазовый переход старых идей и инструментов в новый технологический уклад.
Страница дронов яркая и самобытная. Сплошной хайтек! Маленькие и назойливые вышли из тени большой авиации, и пример их развития дает отчетливое понимание, как происходит фазовый переход старых идей и инструментов в новый технологический уклад.
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