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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Элегантный чизкейк без выпечки со сгущенкой часто готовлю летом. Мои дети обожают этот десерт.

Чизкейк в домашних условиях ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ОСНОВЫ 300 г песочного печенья 150 г сливочного масла ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ СУФЛЕ 500 г сыра маскарпоне 300 мл сливок любой жирности 200 сгущенного молока 25 г желатина ванилин ПРИГОТОВЛЕНИЕ Измельчи печенье в мелкую крошку и смешай ее с маслом.

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