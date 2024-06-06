В День России могут запретить продажу алкоголя по всей стране

С предложением о запрете продажи алкоголя в России 12 июня выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.Депутат Госдумы Султан Хамзаев вступил за введение по всей стране ограничений на продажу алкоголя в розничных магазинах в государственные праздники.
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