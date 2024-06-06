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Царьград

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В День России могут запретить продажу алкоголя по всей стране

В День России могут запретить продажу алкоголя по всей стране

С предложением о запрете продажи алкоголя в России 12 июня выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.Депутат Госдумы Султан Хамзаев вступил за введение по всей стране ограничений на продажу алкоголя в розничных магазинах в государственные праздники.

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Комментарии
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МС
Михаил Солдатов
Спасибо, научили заранее запасаться спиртными напитками на случай таких запретов. Кроме дня России 12-го у меня день рождения сына. И что, мне не отмечать его? Да пошли все &quot;запретители&quot; в... задницу, ведь им никакие запреты не писаны.
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