В День России могут запретить продажу алкоголя по всей стране

МС

Михаил Солдатов

Спасибо, научили заранее запасаться спиртными напитками на случай таких запретов. Кроме дня России 12-го у меня день рождения сына. И что, мне не отмечать его? Да пошли все "запретители" в... задницу, ведь им никакие запреты не писаны.