Сатановский: истеричное поведение США – следствие политического «климакса»

Интересно, что заявит американское руководство (если успеет, конечно), когда у Кремля закончится, наконец, феноменальное терпение и Вашингтон получит то, что уже давно заслуживает? Благо, Америка в российском списке «раздач» на первом месте стоит.
Интересно, что заявит американское руководство (если успеет, конечно), когда у Кремля закончится, наконец, феноменальное терпение и Вашингтон получит то, что уже давно заслуживает? Благо, Америка в российском списке «раздач» на первом месте стоит.
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