«Макларен» подписал чемпиона «Ле-Мана»-2022 Хиракаву резервным пилотом «Ф-1» на сезон-2024

«Макларен» объявил, что Рио Хиракава присоединился к программе развития пилотов. Чемпион «24 часов Ле-Мана» 2022 года, действующий обладатель титула и лидер WEC в составе «Тойоты» будет выполнять обязанности резервного гонщика в «Формуле-1».
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