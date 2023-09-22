Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

«Макларен» подписал чемпиона «Ле-Мана»-2022 Хиракаву резервным пилотом «Ф-1» на сезон-2024

«Макларен» объявил, что Рио Хиракава присоединился к программе развития пилотов. Чемпион «24 часов Ле-Мана» 2022 года, действующий обладатель титула и лидер WEC в составе «Тойоты» будет выполнять обязанности резервного гонщика в «Формуле-1».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх